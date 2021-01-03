В Петербурге 20% коечного фонда свободны для лечения COVID-больных

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пятая часть коечного фонда Санкт-Петербурга, предназначенного для лечения больных COVID-19, остается свободна, сообщает межведомственный городской совет по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье.

"В городе развернуто достаточное количество инфекционных коек, оборудованных всем необходимым. На сегодняшний день свободно 20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмоний", - сказали в горсовете.

По сравнению с минувшим воскресеньем отмечается снижение показателей суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями. Значительно уменьшилась регистрация в федеральном регистре как вновь заболевших, так и выздоровевших. Отмечается умеренное снижение активных больных коронавирусной инфекцией, особенно в стационарах, сообщает ведомство.

Как следует из материалов, за минувшие сутки госпитализировано около 600 человек.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что за сутки в Петербурге выявили 3 738 новых случаев коронавируса, умерли 80 человек.