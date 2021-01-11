Почти все карантинные классы в школах Петербурга вернулись к занятиям

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Почти все классы в школах Петербурга, вынужденно находившиеся на карантине, после праздников смогли вернуться к очному обучению, сообщает пресс-служба городского комитета по образованию в понедельник.

"Благодаря разрыву эпидемической цепи практически все классы, которые в конце прошлого года находились на дистанционном обучении (в связи с карантином - ИФ), смогли вернуться к учебе в очном формате. В настоящий момент на дистанционном обучении находятся только три класса, в которых учатся 115 детей. В конце прошлого года в таком режиме учились 7 148 детей из 289 классов", - говорится в сообщении.

В комитете также отмечают, что в целом эпидемическая ситуация в образовательных учреждениях города за время праздников существенно улучшилась. Количество болеющих детей и педагогов после каникул сократилось на треть.

По данным на 11 января, в школах северной столицы из-за болезни отсутствуют 2 608 детей (0,5% от общего количества обучающихся), что на 1 069 меньше, чем было зафиксировано в конце прошлого года. Также по причине болезни отсутствуют 1142 сотрудника школ (3,4% от общего количества персонала) - снижение на 444 человека по сравнению с предыдущей отчетной датой. Аналогичная ситуация складывается и в дошкольных образовательных учреждениях, в которых также наблюдается снижение количества болеющих детей и воспитателей, следует из данных ведомства.

Ранее комитет сообщил, что школы Петербурга с 11 января возобновили работу в очном формате, но возможность по желанию учиться дистанционно сохранена до конца учебного года.