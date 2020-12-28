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В Петербурге остаются свободны чуть больше тысячи COVID-коек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге свободна 1041 койка, приспособленная под коронавирусную инфекцию, или 8,7% от общего их числа, сообщила пресс-служба вице-губернатора региона Олега Эргашева.

Пандемия коронавируса

С 28 декабря в городе принимать больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями начала Военно-медицинская академия имени Кирова. Там подготовили 150 инфекционных коек, в том числе десять мест в реанимации.

"Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова стала седьмым федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - уточнили в пресс-службе.

Всего в Петербурге пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями принимают 23 стационара - 16 городских и семь федеральных. "В них развернуто 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 (8,7%)", - отметили в пресс-службе.

20 декабря, в воскресенье, в больницах Петербурга оставалось 27 свободных коек в коронавирусных стационарах, занято было 10 504 взрослых коек. В Смольном объяснили почти полную загруженность больниц тем, что в выходные дни выписывают меньше пациентов.

25 декабря на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Петербурге ситуация с распространением коронавируса "сложная, но контролируемая". Он отметил, что в начале первой волны пандемии в городе было всего около 1000 инфекционных коек, а на конец декабря их развернули почти 12 000. При этом на утро 25 декабря город побил рекорд по числу госпитализаций с COVID-19 за сутки - 1028 человек.

24 декабря Беглов объяснил, что не считает целесообразным создавать большой резерв коек для больных COVID-19, чтобы они простаивали.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Петербург Олег Эргашев коронавирус Александр Беглов

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