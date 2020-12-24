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Беглов посчитал нецелесообразным создавать большой резерв "ковидных" коек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга не считают целесообразным создавать большой резерв коек для больных COVID-19.

"Мы не создаем большой запас коек. Нет ничего хорошего в том, что будут простаивать 20% свободных коек. Мы прогнозируем, какое поступление (новых пациентов - ИФ) возможно каждый день. Мы знаем, что в стационары поступает ежедневно примерно 500-800 новых пациентов и столько примерно выписывается", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Он заверил, что резерв инфекционных коек можно оперативно создать за счет ограничения плановой медицинской помощи, но город старается ее сохранить.

В то же время губернатор признал, что в целом городу нужны дополнительные койки для лечения больных коронавирусом. Их планируется получить за счет федеральных стационаров и госпиталя "Ленэкспо". Также Беглов сообщил о договоренности о возможности оказывать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны.

Резерв свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга, по данным городских властей, остается примерно на уровне 3-4%. На этой неделе прирост госпитализаций замедлился.

В прошлое воскресенье, 20 декабря, в больницах Петербурга оставалось 27 свободных коек в коронавирусных стационарах, занято было 10 504 взрослых коек. В Смольном объяснили почти полную загруженность коек тем, что в выходные дни выписывают меньше пациентов.

Петербург Александр Беглов Коронавирус

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