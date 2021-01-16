Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 844 190+733 702

На Камчатке запустят новые инвестиционные проекты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов, следует из постановления, подписанного председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Как сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ, решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта.

Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей, отметили в кабмине.

Территория опережающего развития "Камчатка" создана в 2015 году. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать в регион новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей края.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан.

Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющей компании ТОР, сопровождающей бизнес на всех этапах развития.

Камчатка Михаил Мишустин

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 16 января

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Google подтвердила связь блокировки YouTube-каналов ФК "Ахмат" и ACA с санкциями США

Что произошло за день: пятница, 15 января

Пандемия коронавируса

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID

Онищенко заявил об отсутствии данных о росте склонности к суициду из-за COVID
Пандемия коронавируса

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Суд арестовал видеооператора ФБК по обвинению в призывах к экстремизму

Навальный попал в больницу

Прокуратура Москвы призвала не устраивать массовую акцию во "Внуково"

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции

Назначены руководители двух новых департаментов в правительстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');