На Камчатке запустят новые инвестиционные проекты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов, следует из постановления, подписанного председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Как сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ, решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта.

Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей, отметили в кабмине.

Территория опережающего развития "Камчатка" создана в 2015 году. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать в регион новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей края.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан.

Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющей компании ТОР, сопровождающей бизнес на всех этапах развития.