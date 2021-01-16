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В Кабардино-Балкарии погиб лыжник-экстремал

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Тело лыжника из Московской области обнаружили на горе Чегет на высоте 2300 м, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в субботу.

Как рассказали в МЧС, сегодня в 13:00 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на склоне Чегета лыжник-экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, спровоцировал лавину и попал под нее. На место были направлены спасатели горнолыжного комплекса "Чегет", которые нашли лыжника без признаков жизни.

Тело погибшего спустили с горы и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

В чрезвычайном ведомстве напомнили о повышенной лавиноопасности в горах КБР на высоте более 2 тыс. метров. Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток 18 января.

Кабардино-Балкария КБР Чегет

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