Пожар в частном доме в Махачкале унес жизни матери и двух детей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Женщина и двое малолетних детей погибли, еще один ребенок пострадал во время пожара в частном доме в столице Дагестана Махачкале, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В результате пожара погибла мать и двое детей в возрасте 3-5 лет - мальчик и девочка. Еще один мальчик госпитализирован в ожоговый центр", - рассказал он.

По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, пожар произошел в частном жилом доме по улице Нурадилова в Махачкале.

Ликвидировать возгорание на площади 20 кв. метров пожарным удалось в 14:52.