В Петербурге освободилась четверть коронавирусных коек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге превысила 25%, сообщила пресс-служба Смольного.

Там отметили, что в стационарах Петербурга на сегодня свободны 3233 койки - это 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. С начала 2021 года это максимальный показатель.

Всего в городе развернуто 12 488 коек для лечения COVID-19 и пневмонии.

Доля тяжелых больных в стационарах составляет 23%, на ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в наличии 2157 аппаратов ИВЛ.

С начала вакцинации от COVID-19 в Петербурге привито 22 349 человек, из них 3913 полностью закончили цикл вакцинации.

По данным на 17 января, суточный COVID-прирост в Петербурге составил 3316.