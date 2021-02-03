В ковид-больницах Петербурга свободен 41% мест

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На утро 3 февраля в Петербурге был свободен 41% инфекционных коек, предназначенных для лечения COVID-19, сообщил через пресс-службу губернатор Александр Беглов. С 8 февраля больницы города, переоборудованные под коронавирусных пациентов, начнут возвращаться к плановой работе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

В Мариинской больнице к штатной работе вернут 588 коек, а еще 92 оставят под COVID-19. В хирургическом корпусе Детской городской клинической больницы имени Филатова вернут в обычный режим 198 коек, для коронавирусных больных оставят 362 койки.

Также к приему плановых пациентов вернется нейрохирургический институт имени профессора Поленова - подразделение НИМЦ имени Алмазова, там было развернуто 150 коек для лечения COVID-19.

В Смольном отметили, что, по рекомендации Минздрава, возвращать в штатный режим в первую очередь будут стационары федерального подчинения.

Сейчас в Петербурге больных с коронавирусной инфекцией принимают 17 городских и 8 федеральных стационаров. В них развернуто 12 538 инфекционных коек.