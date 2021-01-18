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ФСИН сообщила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщает о мощной хакерской атаке на сайт ведомства, произведенной накануне сразу из более чем полутора десятков стран.

"Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, в период с 18:00 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Атаки совершались с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Тайване, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корея, Сингапуре, Канаде и Индии, заявили в пресс-бюро.

Накануне после возвращения из Берлина был задержан Алексей Навальный. В понедельник стало известно, что ФСИН попросила Химкинский городской суд арестовать оппозиционера. Заседание прошло в отделении полиции в Химках, что в МВД объяснили отсутствием у Навального результатов теста на коронавирус. Ему назначили арест сроком до 15 февраля.

Возвращение Навального

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ФСИН России Алексей Навальный

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