Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

Путин принял участие в крещенских купаниях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник утром принял участие в крещенских купаниях, сообщает сайт Кремля.

"Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно это делает. Это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На сайте Кремля также во вторник были опубликованы фотографии, на которых президент окунается в купель.

В сообщении отмечается, что президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье утром во вторник.

Крещенские купания

9
КемеровоВладивостокКлимовскКолюбакиноСанкт-ПетербургНовосибирскКолюбакиноКлимовскСолнечногорск
Кемерово
Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

В "Росатоме" опровергли планы установить скульптуру Берии на ВДНХ

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

Ялта вернула шестичасовой график подачи воды после недели послабления

Суд вернул Навальному его иск к Пескову о защите чести и достоинства

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

Регионы Урала приостановили COVID-вакцинацию в ожидании вакцины

Навальный попал в больницу

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Прокуратура объяснила сход лавины в КЧР принудительным спуском снега

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');