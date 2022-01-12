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Для крещенских купаний в Мурманской области потребуются бактерицидные лампы и маски

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Определен набор мер эпидемиологической безопасности для организации крещенских купаний в Мурманской области, сообщил региональный оперативный штаб.

Так, в местах для переодевания должны находиться бактерицидные лампы и антисептики для рук. Кроме того, необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на среду в регионе зафиксировано 93 029 случаев заражения коронавирусом, включая 113 новых за прошедшие сутки. В том числе в Мурманске с начала пандемии выявлено 44 066 случаев, включая 57 новых за минувшие сутки.

Всего в регионе выздоровели 76 06 человек, скончались от коронавируса 2 826 человек.

Крещенские купания

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Кемерово
Мурманская область

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