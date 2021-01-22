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В Ингушетии возбудили дело из-за гибели женщины после липосакции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ингушетии по факту смерти пациентки после липосакции в частной клинике.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что была проведена проверка. Как было установлено, 5 января 2021 года в клинике ООО "Вип-Клиник Амина" 49-летней местной жительнице сделали пластическую медицинскую процедуру "липосакцию" стоимостью 160 тысяч рублей. После этого пациентке стало плохо, и в крайне тяжелом состоянии ее повезли в больницу. По дороге женщина скончалась.

Отмечается, что процедуру проводили в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медпомощь.

При этом женщине оказаны услуги без соответствующей лицензии на осуществление такой деятельности и без получения добровольного согласия пациентки на медицинское вмешательство.

В этой связи прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Расследование дела находится на контроле прокурора республики.

Одновременно в адрес гендиректора ООО "Вип-Клиник Амина" надзорным ведомством внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Ингушетия

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