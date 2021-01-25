Правительство выделит 2 млрд рублей на строительство спортивных объектов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство выделит 2 млрд рублей на строительство в 2021 году спортивных объектов в 78 регионах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В городах и селах на эти деньги построят 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе это будут спортивные площадки и футбольные поля, уточнили в пресс-службе правительства.

"Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью", - подчеркивается в сообщении.

Финансирование этих объектов правительство одобрило 21 января. Мишустин тогда напомнил, что национальные цели, поставленные президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70%.

Спортплощадки и стадионы будут строиться в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".