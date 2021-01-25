РФ разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Для граждан еще четырех стран - Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Гражданам этих государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Ранее оперативный штаб с учетом эпидобстановки в отдельных странах принял решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с этими государствами. Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва - Ханой), Индию (Москва - Дели), Финляндию (Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва - Доха) с периодичностью три раза в неделю.