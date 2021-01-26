Австрийца в РФ обвинили в незаконном бизнесе с ущербом в 9 млн руб.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава австрийской компании ООО "Экокорм" Оливер Кайзер обвиняется в России в незаконной предпринимательской деятельности.

"Суд 28 января рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

21 января МВД предъявило Кайзеру обвинение по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода). Расследованием дела занимается Главное управление МВД по Подмосковью. В настоящее время бизнесмен не задержан.

Ущерб от деятельности Кайзера, как считает следствие, составляет более 9 млн рублей.

Суть обвинения в суде не уточнили. Однако известно, что Кайзер - глава предприятия, которое являлось подрядчиком рекультивации закрытого полигона твёрдых и бытовых отходов "Кучино" в Балашихе.