Суд вернул следствию просьбу о мере пресечения для рекультиватора "Кучино"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тверской суд не стал рассматривать и вернул следствию ходатайство о мере пресечения для гендиректора ООО "Экоком", гражданина Австрии Оливера Кайзера, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве. Как объяснили в пресс-службе суда, следствие не обеспечило его явку в суд.

Адвокаты бизнесмена объяснили, что он лечится в больнице.

Суд разъяснил следователю, что он сможет повторно обратиться с этим же ходатайством. Следователь просил оставить Кайзера на свободе под запрет определенных действий.

Австрийцу вменяют незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК). Вины он не признает.

По данным защиты, Кайзеру вменяется утилизация мусора без соответствующей лицензии в Подмосковье. "Коммерсантъ" писал, что что речь идет об обезвреживании отходов I-IV классов опасности на очистных сооружениях в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Информированный источник "Интерфакса" расссказывал, что, по версии следствия, бизнесмен незаконно заработал 9 млн рублей.

Председатель областного экологического движения "Экосила-50", занимающегося проблемой мусора в Подмосковье, Анатолий Баташов говорил "Интерфаксу", что речь может идти об "определенных технологиях", которых нет в России и "которые Оливер завозил из Европы".

Расследованием занимается подмосковный главк МВД. Там дело до настоящего времени не прокомментировали.

"Экоком", которую возглавляет Кайзер, известна, в частности, как компания, которая занимается рекультивацией полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе.