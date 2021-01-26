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Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Бывший вице-премьер России Сергей Приходько
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Скончался бывший вице-премьер России, экс-глава аппарата правительства Сергей Приходько. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили близкие экс-чиновника. Данные также подтвердили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. Приходько было 64 года.

"Коммерсантъ" напоминает, что у Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько окончил МГИМО, занимал различные дипломатические должности, в том числе работал в Чехии, имел ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Являлся помощником президента РФ, занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ.

С 22 мая 2013 года по 18 мая 2018 года Приходько был заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства.

В январе 2020 года был назначен помощником российского премьера Михаила Мишустина.

Сергей Приходько

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