Сотрудников наркоцентра в Красноярске арестовали за лишение людей свободы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд арестовал директора и сотрудника красноярского центра реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью "Вектор", которых заподозрили в незаконном лишении свободы двух пациентов и применении в отношении них насилия, сообщает в среду пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

Полицейские выяснили, что директор наркоцентра "Вектор" и его сотрудник два года незаконно удерживали двух мужчин, страдающих алкоголизмом, "в условиях жесткой изоляции от общества" под предлогом помощи в преодолении зависимости.

"Фигуранты как лично, так и с использованием бывших пациентов центра "Вектор" применяли в отношении пострадавших физическую силу, нанося им побои, обливали их холодной водой, принуждали к физическому труду", - говорится в пресс-релизе.

Также их неделями пристегивали наручниками к деревянным чуркам или сажали в холодный подвал глубиной около полутора метров, запрещая покидать его на срок от нескольких суток до нескольких недель.

Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, были изъяты документы и электронные носители информации.