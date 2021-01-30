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В Москве арестован еще один обвиняемый в нападении на силовика 23 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца Станислава Ахмедова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированном митинге 23 января в столице.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова Станислава Вячеславовича на срок до 30 марта 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ахмедов обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. В результате правоохранительными органами были возбуждены порядка 20 уголовных дел. Сотни человек получили административные наказания.

Протесты в Москве

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Москва

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