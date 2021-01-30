Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержали по подозрению в получении взятки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко задержан по подозрении в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО в субботу.

"По согласованию с прокурором ЕАО Заурбеком Джанхотовым органами регионального управления ФСБ проведена проверка, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела в отношении зампрокурора Ленинского района по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.