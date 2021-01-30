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В Петербурге у участника протеста 23 января нашли наркотики

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Наркотики обнаружили у участника несогласованного митинга в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

28 января сотрудники полиции провели обыск у 23-летнего техника стоматологической клиники, который принимал активное участие в несогласованной акции в минувшую субботу. Молодой человек проходит свидетелем по делу о нападении на сотрудника полиции на Невском проспекте.

По информации главка, в результате обыска в его квартире в Гатчине изъяты гашиш массой 7,14 грамма и каннабис общей массой 12,6 грамма. Наркотики были в уже высушенном виде; кроме того, в одной из комнат был оборудован парник, где находились горшки с наркосодержащим растением.

Как добавили в полиции, накануне в отношении активиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

В РоссииПолиция Петербурга возбудила пять уголовных дел после протестов 23 январяЧитать подробнее

В главке сообщили, что в настоящий момент оперативники устанавливают причастность молодого человека к фактам распространения наркотических средств среди других участников протеста 23 января.

В минувшую субботу в ряде городов страны, в том числе в Петербурге, прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Петербург

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