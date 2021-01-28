Полиция Петербурга возбудила пять уголовных дел после протестов 23 января

Также петербуржцев предостерегли от участия в новой несогласованной акции 31 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пять уголовных дел возбуждено в Петербурге после прошедшей 23 января несогласованной акции в поддержку арестованного Алексея Навального, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Там уточнили, что два уголовных дела возбуждены по статье о применении насилия в отношении представителей власти (318 УК РФ). Как сообщалось, одно из дел возбуждено в отношении 36-летнего Николая Девятого, который ударил двух сотрудников ГИБДД на Сенатской площади. Второе дело по этой статье возбуждено из-за прорыва оцепления ОМОНа на Невском проспекте. В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель Петербурга, по разным адресам проходят обыски.

Также после акции было возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних и по статье 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной сети) из-за того, что протестующие вышли на проезжую часть Малой Морской улицы.

Кроме того, начато уголовное производство по статье 167 УК РФ после повреждения служебного автомобиля ДПС, сообщает пресс-служба.

23 января во многих российских городах, в том числе в Петербурге, прошли несогласованные акции в поддержку Навального. Также в соцсетях стали появляться призывы к петербуржцам выйти на шествие 31 января. Полиция Петербурга призывает отказаться от участия в акции, поскольку она не согласована с властями города.

"Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители будут привлекаться к ответственности вплоть до уголовной", - сообщает пресс-служба главка.

Полиция обещает принять "все необходимые меры для обеспечения правопорядка" и намерена "незамедлительно реагировать на правонарушения".