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Арестован петербуржец, толкнувший двух омоновцев 23 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд арестовал до 22 марта Андрея Ломова, обвиняемого в применении насилия к росгвардейцам на акции 23 января (статья 318 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Петербуржец и его адвокат просили о домашнем аресте. Он был задержан 28 января.

По версии следствия, в минувшую субботу Ломов и неустановленные лица на проезжей части Невского проспекта "умышленно и на почве неприязненного отношения", внезапно у них возникшего, применили не опасное для жизни и здоровья насилие к командиру отделения взвода оперативного батальона ОМОНа и бойцу, которые находились при исполнении служебных обязанностей". "Ломов несколько раз толкнул обоих росгвардейцев, "причинив им своими преступными действиями физическую боль, не причинившую вреда здоровью", уточняется в пресс-релизе.

"Таким образом, Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества", - цитирует пресс-служба материалы дела.

28 января сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело о возбуждении в Петербурге уголовного дела по 318-й статье УК по факту попытки прорыва оцепления на акции.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что фигурантом дела является 39-летний житель Петербурга. По одному из адресов, где проходил обыск в рамках данного дела, обнаружено большое количество марихуаны, добавляли в СК.

Соучастники задержанного устанавливаются.

25 января Октябрьский суд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО IT-специалиста Николая Девятого за нападение на двоих сотрудников ДПС на Сенатской площади 23 января. Кроме того, семь суток административного ареста получил активист Николай Сытай, который в ответ на требования росгвардейца прекратить нарушение общественного порядка, ударил его, хватал за форму, нецензурно выражался в его адрес, показал неприличный жест и отказался проследовать в служебный транспорт для составления протокола.

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Петербург Андрей Ломов МВД Росгвардия Куйбышевский суд Алексей Навальный

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