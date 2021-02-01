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Суды Петербурга ограничили доступ к ряду аниме

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Районные суды Петербурга вынесли определения об ограничении доступа к ссылкам с японскими мультфильмами, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Решения вынесены в качестве мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной по электронным адресам, запрещенной к распространению в РФ, уточняет пресс-служба.

До рассмотрения дел по существу и вступления судебных решений в законную силу ограничен доступ к ссылкам с анимационными фильмами "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню: тайна сисечного свитка", "Натюрморт в серых тона", "Загадка дьявола", "Класс убийц", "Межвидовые рецензенты" и др.

В январе Колпинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о блокировке нескольких интернет-адресов с аниме. Запрещенными были признаны ресурсы с мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль" и "Эльфийская песня". Надзорное ведомство смутило наличие в анимационных фильмах сцен с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, расчленением, изображение в натуралистическом виде гибели людей и "мужского цинизма".

Приглашенные специалисты из Санкт-Петербургского института независимой экспертизы, оценив эти мультфильмы с точки зрения влияния на психику несовершеннолетних зрителей, пришли к единогласному мнению, что они демонстрируют "насилие, размывание гендерных ролей, добра и зла", склоняют подростков к суициду и т.п.

Также на рассмотрении суда находится иск о блокировке ресурсов с песней рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) "Я съел деда".

Петербург

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