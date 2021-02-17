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Суды Петербурга решили заблокировать ссылки с еще пятью аниме

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суды Петербурга 17 феврлая запретили в России ссылки с пятью японскими аниме, следует из сообщений объединенной пресс-службы городских судов.

Колпинский районный суд вынес решение о блокировке ссылки с аниме "Аки и Сора", а Василеостровский суд решил заблокировать размещенные на портале Yammy Anime мультфильмы "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы и герой с задней парты", "Клинок Маню: тайна сисечного свитка" и "Натюрморт в серых тонах".

С января суды Петербурга по искам районных прокуроров признали запрещенными к распространению в России более десятка ссылок с популярными японскими мультфильмами, в том числе которых "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль" и "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь".

Эксперты решили, что эти анимационные фильмы негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей, так как демонстрируют насилие, размывание гендерных ролей, добра и зла, склоняют подростков к суициду.

Петербург Колпинский суд Василеостровский суд

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