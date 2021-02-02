Директор компании на Сахалине предстанет перед судом за привлечение в регион около 5000 гастарбайтеров

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Руководителю компании на Сахалине предъявлено обвинение в организации незаконной миграции около 5 тыс. иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области во вторник.

"По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую фирму и передавала их в органы миграционного учета УМВД по Сахалинской области для создания видимости законного пребывания таких лиц на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за указанный период времени руководитель компании организовала незаконное пребывание на территории региона около 5 тыс. иностранных граждан.

Расследование уголовного дела в отношении нее, возбужденное по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), завершено и передано в Южно-Сахалинский городской суд.