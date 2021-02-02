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Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет вернулся из-за проблем с двигателем

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Утром во вторник пассажирский самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону рейсом А4-254 по решению пилота вернулся в аэропорт "Стригино" и сел в 7:58 по Москве, сообщили в пресс-службе аэропорта. Источник "Интерфакса" назвал причиной возвращения сбой в работе двигателя.

"Через несколько минут после взлета самолет, выполняющий рейс Нижний Новгород - Ростов-на-Дону, столкнулся с технической проблемой - помпажом двигателя. Было принято решение вернуться на аэродром вылета", - сказал информированный собеседник агентства. По его словам, посадка прошла штатно.

В пресс-службе "Стригино" сказал, что на борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки этого борта аэропорт продолжил работу без ограничений.

Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что вынужденную посадку совершил Sukhoi Superjet 95 и что на борту было не 95 пассажиров, а 84.В связи с инцидентом началась прокурорская проверка того, насколько авиакомпания исполняет законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров данного рейса.

Ростов-на-Дону Нижний Новгород Стригино

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