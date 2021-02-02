Минтранс смягчит требования к точности координат с места прохождения ТО

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс России решил смягчить требования к фотографированию машины при техосмотре, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, послабления коснутся той части приказа, в соответствии с которой с 1 марта фотография автомобиля должна была сопровождаться данными системы ГЛОНАСС о его расположении "с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям". Предполагалось, что такая мера позволит исключить получение документов без фактического прохождения ТО. Однако, как выяснилось за месяц до вступления документа в силу, на практике из-за плотной застройки происходит искажение спутникового сигнала, поэтому операторы не могут получить столь точные данные.

"Ъ" сообщает, что проблема обсуждалась на совещании в январе, представители МВД, Минтранса и других ведомств заявили о необходимости доработать приказ Минтранса №97. В пресс-службе Минтранса изданию также подтвердили, что в документ будут внесены коррективы.

"Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения", - сообщили в Минтрансе, уточнив, что новый приказ может вступить в силу 1 сентября.

Министерство также планирует переписать и требования к "производственно-технической базе" пунктов ТО, закрепленные в приказе №232. Ранее участники рынка сообщали, что для соблюдения новых правил потребуется переоборудование помещений.

С 1 марта стартует "большая реформа" ТО, которая направлена на борьбу с продажей диагностических карт без прохождения техосмотра. В частности, сформировать карту нельзя будет сформировать без усиленной электронной подписи эксперта и двух фотографий автомобиля из пункта ТО с координатами.