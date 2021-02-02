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Путин и Наина Ельцина вспомнили первого президента РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и вдова Бориса Ельцина Наина вспомнили первого президента России 1 февраля, в день 90-летия со дня рождения политика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, вчера, после того, как Путин побывал на Новодевичьем кладбище, хотя у него было еще несколько рабочих встреч, он в перерыве между этими встречами позвонил Наине Иосифовне, они вместе вспомнили Бориса Николаевича. Все-таки был такой день мемориальный", - сказал Песков во вторник журналистам.

По словам Пескова, президент поинтересовался, как здоровье Наины Иосифовны, пожелал ей крепкого здоровья - "обычно, по-человечески".

Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, считает ли Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов, Песков сказал: "Ельцин - это часть нашей истории, истории нашей страны, через которую мы прошли. Это была очень непростая история. Именно вчера Путин говорил о том, что конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки - это дело самое простое, но самое сложное - не допускать таких ошибок. Но все люди, и от этого никто не застрахован".

По словам Пескова, свое отношение к Ельцину Путин высказал в понедельник, когда был на Новодевичьем кладбище и возложил цветы к могиле политика.

"В известном плане, мы все - продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Путин", - подчеркнул пресс-секретарь.

Борис Ельцин Наина Ельцина Дмитрий Песков Владимир Путин

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