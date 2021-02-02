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КС счел, что привлекать к ответственности за угрозу убийством можно и после смерти потерпевшего

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ не нашел противоречий основному закону страны в статье УК РФ об угрозе убийством, разъяснив, что исследование доказательств и привлечение к ответственности по ней возможно и после смерти потерпевшего.

Отказное определение КС опубликовано на сайте суда. Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Николая Овчинникова, чья дочь была убита супругом. За месяц до гибели женщина тщетно обращалась в полицию с заявлением об угрозах со стороны мужа. Ее муж был осужден за убийство, но оправдан по обвинению в угрозе убийством, поскольку суд не увидел реальных угроз с его стороны.

Овчинников усмотрел неконституционность в части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), поскольку, по его мнению, в случаях смерти потерпевшего она не позволяет оценить реальность угрозы и привлечь виновного к уголовной ответственности.

КС в своем решении разъяснил, что при отсутствии показаний потерпевшего в связи с его гибелью угроза убийством может быть подтверждена в суде показаниями очевидцев, медработников, сотрудников органов власти, куда жертва обращалась за помощью и защитой, записями камер видеонаблюдения.

Опираясь уже на эти доказательства, суд может оценить реальность угрозы. Более того, сам факт причинения смерти после высказанной угрозы свидетельствует о ее реальности, добавил КС.

КС также напомнил, что Уголовный кодекс РФ позволяет привлекать к ответственности должностных лиц, своевременно не пресекших насилие, а Гражданский кодекс РФ предусматривает возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием должностных лиц.

Суд заключил, что оспоренная норма содержит достаточные правовые гарантии уголовного преследования человека, угрожавшего убийством, и обязал учитывать в правоприменительной практике выявленные правовые позиции КС по вопросу интерпретации обжалованной правовой нормы.

Жалоба заявителя к рассмотрению не принята, поскольку исследование обстоятельств дела и проверка доказательств, которые послужили основой для вынесения решений по делу заявителя, не относятся к компетенции КС РФ.

КС РФ

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