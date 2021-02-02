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В Челябинске оперативник полиции насмерть сбил пенсионерку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский оперуполномоченный на служебном автомобиле в понедельник сбил 65-летнюю женщину в Челябинске, она скончалась, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"У дома №35 на улице Троицкий тракт водитель служебного автомобиля, оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области, совершил наезд на пешехода 1955 года рождения, переходившую проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", - сказал собеседник агентства, уточнив, что женщина скончалась.

В пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области подтвердили факт смертельного ДТП, но подробности не сообщили.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь уточнил агентству, что оперуполномоченный находился в Челябинске в служебной командировке, в момент происшествия он был трезв.

По факту происшествия, по данным Горелых, проводится проверка, в том числе служебная.

"Женщина переходила дорогу примерно в 10 метрах от пешеходного перехода в темное время суток, без одежды со светоотражающими элементами. Имелся ли шанс у водителя избежать наезда на человека – установит автотехническая экспертиза. Искренние соболезнования родным погибшей женщины", - добавил он.

Челябинск МВД ДТП

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