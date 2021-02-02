Мишустин поручил разобраться с нерешенной водной проблемой в Калмыкии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит все необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но необходимо разобраться, почему не была реализована предыдущая программа, хотя деньги на это выделялись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня смотрели с вами как раз ситуацию, связанную с водой. 74% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой, это, конечно, беда. Но здесь все необходимое будет сделано. Вы сказали в своем докладе уже, еще раз говорю, подтвердили, все необходимые средства, которые необходимы для республики, они будут выделены. Но разбираться мы будем", - сказал он на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Мишустин отметил, что нужно будет делать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования.

"Но важно и разобраться, почему эта программа не была реализована. Мне кажется, что здесь важна работа с правоохранительными органами, которым я прошу вас и местным дать поручение, чтобы понимать, почему за столько лет при выделении соответствующих средств вопросы с водой не были решены", - сказал премьер.

Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.