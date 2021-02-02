Пациентка районной больницы на Ставрополье умерла во время аборта

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае по факту смерти пациентки районной больницы в операционной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 29 января 28-летняя ставропольчанка обратилась в женскую консультацию Петровской районной больницы, чтобы прервать беременность. Во время манипуляции у нее открылось внутреннее кровотечение и она скончалась в операционной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточнил собеседник агентства.

Для установления точной причины смерти пациентки и обстоятельств оказания медпомощи назначены судебные экспертизы. Изъята медицинская документация и вещественные доказательства.

В краевом Минздраве отметили, что также проверят качество оказания медицинской помощи женщине.