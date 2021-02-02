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Трое детей провалились под лед на пруду в Нижегородской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Трое детей провалились под лед на водоеме в Кстовском районе Нижегородской области во вторник вечером, один из них погиб, сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла на пруду около села Большое Мокрое.

Трое семилетних мальчиков гуляли по селу и вышли на лед местного пруда.

Пройдя до дамбы, они провалились под лед. Один из мальчиков смог самостоятельно выбраться из промоины, еще одному ребенку помог мужчина, находившийся неподалеку.

Один мальчик утонул. Тело погибшего ребенка достали спасатели.

Нижегородская область

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