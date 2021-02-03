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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:13Заразились
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Три десятка воспитанников томского интерната заразились псевдотуберкулезом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Томской области 30 воспитанников интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в деревне Крыловка заразились псевдотуберкулезом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Дети были госпитализированы к 2 февраля. Источник инфекции ищут.

Детей доставили в инфекционную больницу Томска с признаками кишечной инфекции и в состоянии легкой степени тяжести. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование.

В СК по факту массового заражения начали доследственную проверку на предмет халатности. В пресс-службе комитета уточнили, что воспитанников привозили в больницу с 25 по 28 января с высокой температурой, зудом, сыпью и нарушениями пищеварения.

Крыловка СКР Роспотребнадзор Томская область

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