Дети из томского интерната подхватили псевдотуберкулез из-за мышей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области обнаружили санитарные нарушения при внеплановой проверке Крыловской школы-интерната, 30 воспитанников которой госпитализировали с псевдотуберкулезом.

Псевдотуберкулез - острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения - через пищу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на овощехранилище было отловлено несколько мышей, обнаружены следы пребывания грызунов. Выявлены нарушения условий хранения овощей, содержания пищеблока.

По мнению ведомства, воспитанники подхватили инфекцию именно из-за того, что продукты хранились там, где хозяйничали грызуны. На пищеблоке эти продукты обрабатывались с нарушением технологии. Выявлены и другие недочеты в соблюдении санитарных норм.

2 февраля из Крыловской школы-интерната в инфекционную больницу Томска госпитализировали 30 детей с признаками кишечной инфекции в состоянии легкой степени тяжести. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование. СКР и прокуратура инициировали проверки.

Позже Роспотребнадзор установил, что дети заразились псевдотуберкулезом.