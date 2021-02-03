Российским девелоперам не хватает штукатуров и каменщиков из-за оттока мигрантов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Почти треть, 28,4% российских застройщиков отмечают значительный отток иностранных рабочих из-за пандемии и закрытия границ, заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Наибольший отток рабочих отмечается среди разнорабочих, штукатуров, каменщиков и бетонщиков, а меньше всего заметен дефицит стекольщиков и известегасильщиков.

По словам Глушкова, у 53% компаний нет трудностей в найме рабочих. Большая часть застройщиков не отмечает изменения соотношений граждан России и граждан стран СНГ в строительных бригадах, добавил он.

"В тоже время у 34,8% компаний фонд оплаты труда значительно вырос, почти 52% застройщиков сохранили затраты на зарплаты на прежнем уровне", - отметил Глушков.

В России сохраняется дефицит рабочей силы на стройках и дивелоперы пока не могут привлечь иностранных рабочих из стран СНГ, поскольку процедура точечного ввоза мигрантов для этих целей проходит согласование с Минстроем, рассказали "Интерфаксу" застройщики.

18 января президент Владимир Путин поручил правительству продумать, как упростить порядок привлечения иностранных рабочих на стройки в условиях пандемии.

22 января глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что налажен механизма ввоза таких мигрантов и создана специальная комиссия по привлечению рабочих из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Турции.

Однако опрос, проведенный в конце января, показал, что в крупных российских городах механизм ввоза мигрантов на стройплощадки пока не налажен и застройщики не спешат пользоваться новым порядком, поскольку он увеличит их расходы на содержание рабочей силы.