Девелоперам пока не удалось ввезти мигрантов на свои стройки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России сохраняется дефицит рабочей силы на стройках и дивелоперы пока не могут привлечь иностранных рабочих из стран СНГ, поскольку процедура точечного ввоза мигрантов для этих целей проходит согласование с Минстроем, рассказали "Интерфаксу" застройщики.

18 января президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения порядка привлечения иностранных рабочих на стройки в условиях пандемии.

22 января глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что налажен механизма ввоза таких мигрантов и создана специальная комиссия по привлечению рабочих из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Турции. По словам министра, процедура по ввозу рабочих уже налажена на Дальнем Востоке - сегодня проходит около трех недель между обращением компаний в ведомство и согласованием всех этапов этой процедуры.

При этом застройщики отмечают, что в крупных российских городах механизм ввоза мигрантов на стройплощадки пока не налажен.

"Механизм ввоза мигрантов пока не заработал. Решения были приняты, но пока девелоперы не видели никаких нормативных документов. Со своей стороны, мы подготовили и передали списки необходимых рабочих и ожидаем дальнейшего развития событий по этому вопросу", - сказал "Интерфаксу" вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский.

По его словам, за последний год число рабочих на стройплощадках компании сократилось на четверть. Во избежание дальнейшего дефицита кадров компания переводит рабочих с объектов, где уже завершена основная стадия строительства или дома введены в эксплуатацию, на новые проекты.

"На сегодняшний день нами не отмечается значимого притока рабочих из стран СНГ, то есть механизм ввоза трудовых мигрантов не заработал в полной мере. Сейчас девелоперы ждут первых результатов вакцинации населения, и как следствие, открытия границ", - заявил директор по девелопменту "РКС Девелопмент" Сергей Самойленко.

По его словам, нехватка рабочих на площадках компании составляет в среднем 20-30% от нормы, что негативно сказывается как на сроках строительства, так и на конечной стоимости работ.

В компании "ВекторСтройФинанс" отметили, что механизм точечного ввоза иностранцев пока не будет востребован у некоторых девелоперов, поскольку предлагаемые првила также предусматривает дополнительные обязательства по содержанию мигрантов.

"Представители Минстроя заявляют, что механизм точечного ввоза мигрантов уже запущен и работает. Однако на практике далеко не все застройщики его используют, так как по новым правилам на работодателя ложатся дополнительные обязательства - необходимо обеспечить мигрантов жильём, поставить на миграционный учет, оформить трудовые отношения и обеспечить сдачу теста на коронавирус", - сказал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Он подчеркнул, что эти требования действовали и раньше, но находились в зоне ответственности самих рабочих. По словам Колочинского, в сложившихся условиях компании приходится привлекать рабочих из российских регионов.

Он добавил, что в контексте данной проблемы вызывает опасение дальнейшая судьба генподрядчиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, поскольку им приходится компенсировать рост заработных плат рабочих за счет собственных средств. По мнению Колочинского, ситуация может привести к значительным убыткам и банкротству небольших компаний.

"Поэтому для стабилизации ситуации государству стоит предусмотреть меры поддержки не только для застройщиков, но и для генподрядных организаций", - подчеркнул он.

По словам директора по девелопменту компании Insolver Никиты Евдокимова, сейчас застройщики отдают приоритет тем подрядчикам, которые имеют собственный пул рабочих в штате, а не решают вопрос участия в проекте посредством привлечения мигрантов.

"Таким образом, удается сохранять темпы строительства. Законодательные меры, которые могут быть инициированы Федеральной миграционной службой (ФМС), возможно, помогут вновь стабилизировать ситуацию по рынку", - считает Евдокимов.

В ГК "Гранель" рассказали, что ряд подрядных организаций в настоящее время также готовят заявки на привлечение иностранной рабочей силы.

"Сообщалось, что компании смогут обращаться в Минстрой в онлайн-формате. В этом случае проблема нехватки иностранных рабочих на стройках станет менее острой", - отметил директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов.

По его словам, наймом рабочих занимаются, как правило, именно подрядные и субподрядные организации, доля мигрантов у которых составляет в среднем не менее 40-50%. Зимонов добавил, что сейчас также активно привлекаются рабочие из регионов России - строительные вакансии в Москве и области становятся более востребованными.

"Однако системно решить вопрос можно лишь на государственном уровне, укрепляя престиж строительных специальностей. Приоритетом должно стать не только высшее, но и среднее профессиональное образование. Разработка правильной стратегии и принятие комплекса мер для ее реализации - путь, который поможет исправить прошлые ошибки", - считает Зимонов.