Украинского киллера будут судить в Рязани за убийство предпринимателя

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рязанские следователи завершили и направили в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Украины, обвиняемого в заказном убийстве, сообщила в среду пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый по просьбе своего двоюродного брата и его знакомого приехал в Россию с целью убийства предпринимателя, которому заказчики задолжали крупную сумму денег. В качестве вознаграждения киллеру обещали трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. После убийства он скрылся с места преступления и покинул страну.

"По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, обвиняемый экстрадирован в Россию", - отмечает пресс-служба.

В отношении одного из заказчиков убийства уголовное дело также завершено и направлено в суд, в отношении второго - уголовное дело прекращено в связи с его смертью.