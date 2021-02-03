Во Владимирской области завели дело о прыжках с просроченными парашютами

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено во Владимирской области в отношении организатора прыжков с парашютом, предоставлявшего посетителям просроченное снаряжение, сообщило СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Организация оказывала услуги по прыжкам с парашютом для физлиц в Киржачском районе. По версии следствия, для прыжков использовались парашютные системы, срок эксплуатации которых истек в 2011, 2015, 2017 годах.

В СКР сообщают, что с 2018 года практически с такими парашютами ежедневно совершали прыжки около 50 человек. Плата за одиночный прыжок составляла 4 тыс. рублей, за прыжок с инструктором - 10,5 тыс. рублей.

В настоящее время негодное к эксплуатации снаряжение изъято и направлено на экспертизы.