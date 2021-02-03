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СКР завел дело после обстрелов Горловки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили дело о запрещенных методах ведения войны по факту артиллерийского обстрела украинскими военными города Горловки в Донбассе, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"По данным следствия, 3 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Смирнова в Никитовском районе города Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сказала Петренко в среду журналистам.

По ее словам, в результате обстрела 65-летний мирный житель получил ранение.

"Обстреливая населенный пункт в ночное время, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", - заявила представитель СКР.

Она отметила, что по указанному факту "возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)".

СКР Донецк

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