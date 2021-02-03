Группу подростков в Дагестане заподозрили в создании террористической организации

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении нескольких подростков о создании террористического сообщества, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по республике.

"По версии следствия, шестеро несовершеннолетних в городе Махачкале, поддерживая идеи организации "Исламского государства" (запрещена в России решением Верховного суда РФ), объединились в устойчивое террористическое сообщество. Таким образом, они хотели совершать преступления террористического характера", - говорится сообщении ведомства.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.205.4 (создание террористического сообщества и руководство им) и ч.2 ст.205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).