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В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом
Фото: Michael Crabtree/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мошеннические колл-центры, специализирующиеся на персональных данных, располагаются преимущественно за пределами России, заявил первый заместитель начальника Бюро по специальным техническим мероприятиям МВД РФ Олег Козлов.

По его словам, исходя из оперативной практики, можно предположить, что достаточно большое количество колл-центров находится за пределами РФ и, преимущественно, в странах, где люди владеют русским языком.

Большинство подобных колл-центров находятся именно в странах ближнего зарубежья, констатировал он.

Замначальника Бюро также сообщил, что на территории России силами правоохранительных органов ликвидировано несколько функционировавших колл-центров. "Это был ростовский колл-центр и центр в Калуге", - заявил представитель МВД.

При этом Козлов затруднился прокомментировать информацию о примерном количестве людей, занятых в незаконной деятельности подобных организаций.

В 2019 году российские СМИ сообщали, что коллегия МВД поручила проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором было поручено до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке "блокираторов" сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством".

Между тем, руководитель компьютерной криминалистики Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, Валерий Баулин заявлял "Интерфаксу" о необходимости международного взаимодействия государств для ликвидации мошеннических колл-центров, находящихся за пределами России.

МВД

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