В ВТБ выступили за точечное продление льготной ипотеки в регионах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Программа льготной ипотеки сохраняет экономический потенциал для населения в большинстве регионов РФ, ее продление после 1 июля 2021 года потеряет смысл лишь в 10-15 субъектах, сообщил гендиректор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ) Вячеслав Дусалеев.

"В большинстве регионов России программа льготной ипотеки пока сохраняет значительный экономический потенциал для населения. Даже несмотря на рост цен, на региональных рынках все еще представлено большое число объектов, которые вписываются в "лимит по льготе", и "сворачивание" там госпрограммы серьезно ограничит доступ населения к новому жилью", - сказал Дусалеев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что лишь в 10-15 регионах льготная ипотека, в случае ее продления после 1 июля, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя.

"В других регионах польза льготного кредитования сохранится, особенно - в случае стабилизации цен в 2021 году", - подчеркнул Дусалеев.

Он добавил, что в 2020 году цены на жилье в России выросли в среднем на 8%, а в Москве и Санкт-Петербурге - более чем на 10%. Для населения важно, чтобы экономическая выгода от льготной ипотеки не перекрывалась ростом цен на недвижимость.

"Поэтому индивидуальные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе станет абсолютно правильным подходом", - считает эксперт.

Он заявил, что косвенным показателем, характеризующим общий тренд цен на рынке новостроек в разрезе регионов, также может служить увеличение среднего размера ипотечного кредита.

По его словам, дополнительным признаком того, что льготную ипотеку в конкретном регионе следует ограничить, может служить отношение среднего ипотечного кредита к максимальной сумме, попадающей под льготу (12 млн рублей - для столичных регионов и 6 млн рублей - для остальных).

"Чем ближе размер средней ипотеки в регионе к предельной величине, тем выше в субъекте федерации общий уровень цен на недвижимость, а значит охват потенциальных объектов льготной ипотекой будет носить более ограниченный характер. В среднем по РФ в 2020 году данное соотношение составляло до 50%", - подчеркнул Дусалеев.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября она была продлена до 1 июля 2021 года. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов.

Как рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, ЦБ согласился на пролонгацию программы до конца этого года, но при условии ее модификации. Так, программа может быть продлена не для всех регионов - там, где цены на жилье выросли особенно сильно, с 1 июля льготная ипотека будет свернута.