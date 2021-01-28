В Думе предложили продлить льготную ипотеку в депрессивных регионах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Программу льготного ипотечного кредитования можно продлить в некоторых регионах, где жилищное строительство развивается неактивно, прежде всего, в депрессивных регионах, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас идут дискуссии по этому поводу: продлевать льготную ипотеку, не продлевать. Я являюсь сторонником продления, но не для всех регионов. Считаю, что льготная ипотека должна продолжить свое действие в тех регионах, где мы хотели бы, чтобы активно развивалось строительное производство", - сообщил Аксаков на конференции Ассоциации банков России "Разморозка финансового сектора после пандемии: регулирование и точки роста".

"Это, прежде всего, депрессивные регионы, те, которые имеют меньшую бюджетную обеспеченность. Таким образом, мы могли бы простимулировать как раз стройку в этих регионах, там она не так быстро развивается, как в Москве, Московской области, других мегаполисах", - отметил депутат.

Программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар антиковидных ограничений в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее сообщалось, что совещание у президента РФ Владимира Путина по вопросу продления программы льготной ипотеки завершилось компромиссом. ЦБ согласился на повторную пролонгацию программы, но при условии ее модификации, сообщили "Интерфаксу" на прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией.

Согласно позиции регулятора, после 2021 года возможны только точечные программы поддержки льготного кредитования в сегменте жилищного строительства. Так, программа может быть продлена не для всех регионов - там, где цены на жилье выросли особенно сильно, с 1 июля льготная ипотека будет свернута. Один из собеседников агентства назвал среди таких регионов Москву, Петербург и Краснодарский край.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в среду, 27 января, заявил, что какой бы вариант продления этой программы не был выбран, важно не допустить дальнейшего роста цен на жилье. "Я бы детали не хотел обсуждать, но у нас на самом деле рост в колоссальном количестве регионов. (. . .) Получается, что бюджетное стимулирование идет не гражданам, а застройщикам. Это нас, конечно, расстраивает. Поэтому в любом случае мы считаем, что любое решение должно будет сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего роста цен", - сообщил он. По его словам, окончательное решение о продлении программы примет президент РФ.