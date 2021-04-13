Глава Татарстана выступил за продление программы льготной ипотеки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комиссии Госсовета России по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" заявил о целесообразности продления программы льготной ипотеки; по его мнению, это позволит повысить доступность жилья для населения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики во вторник.

"Осталось менее 3 месяцев до завершения программы льготной ипотеки. Считаем целесообразным с учетом роста цен на жилье продление программы льготной ипотеки. Это позволит обеспечить доступность жилья для наших граждан. Так считают и во многих регионах страны", - цитируются в сообщении слова Минниханова.

По мнению президента Татарстана, принятое год назад постановление правительства России по льготной ипотеке под 6,5% позволило сохранить темпы жилищного строительства и обеспечить спрос на него. В 2020 году в России на 35% увеличилась выдача ипотечных кредитов и на 42% выросло количество сделок на первичном рынке.

Минниханов отметил, что есть разные мнения о целесообразности продления программы льготной ипотеки.

Основным аргументом в пользу ее переформатирования является рост цен на жилье.

"Действительно, рост цен наблюдается в городах с населением более 500 тыс. человек. Но эта тенденция не только 2020 года. Например, в Казани в прошлом году средняя стоимость 1 кв. м в новостройках выросла на 18,6%. При этом в 2019 году был сопоставимый рост в 14,3%. Мы проанализировали ситуацию в 15 городах-миллионниках – разница в росте цены в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет от 2 до 10%", - сказал глава Татарстана.

При этом он отметил, что если рассматривать изменение цен на жилье в долларах, то стоимость 1 кв. м в 2013 году составляла $1 800, сейчас – 1 300$. В малых населенных пунктах рост цен не превышает в среднем 10%.

Анализ ситуации в республике показал, что к росту цен на недвижимость привели нехватка трудовых ресурсов и увеличение стоимости строительных материалов.

"Эффективная система налогового администрирования лишила стройкомплекс оптимизационных затрат. Сегодня это невозможно. Даже в бюджетном строительстве мы были вынуждены применить повышающие индексы", - сказал Минниханов.