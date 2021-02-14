Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем

Дальний противолодочный самолет Ту-142. Архивное фото Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Военный самолет Ту-142 в воскресенье экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, Ту-142 совершил экстренную посадку около восьми утра.

Со своей стороны пресс-служба Северного флота сообщила, что на месте происшествия с самолетом работает комиссия СФ.

Как рассказали в пресс-службе, в воскресенье в ходе выполнения планового полета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. Командир самолета принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета, отметили в СФ.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет/морской патрульный самолет, разработанный ОКБ имени Туполева. По кодификации НАТО получил название Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12 550 км, боевой радиус действия - 6 400 км.