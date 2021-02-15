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"Калашников" впервые представит за рубежом АК-19

Фото: Пресс-служба

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мировая премьера автомата АК-19 состоится на оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщила в понедельник Группа компаний (ГК) "Калашников".

Автомат вызвал интерес у заказчиков из стран Ближнего Востока, говорится в сообщении.

Генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов отметил, что АК-19 использует патрон 5.56х45 мм, "принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире". Он подчеркнул: "Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок".

По словам Тарасова, первые заявки от иностранных заказчиков уже поступают.

АК-19 создан на основе автомата АК-12, который был принят в Вооруженных силах РФ в 2018 году.

"АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечено также, что "в условиях жаркого влажного климата и запыления, АК-19 обеспечит эффективность всесуточного применения, надежность работы и неприхотливость в обслуживании".

АК-19 IDEX-2021 Калашников

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