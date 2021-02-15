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В Крыму начнется суд о кислотных выбросах с "Крымского титана"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Красноперекопский суд в Крыму 19 февраля начнет рассматривать уголовное дело о выбросах из кислотонакопителя с завода "Крымский титан" в Армянске в конце лета и начале осени 2018 года. Об этом говорится на сайте суда. В суд дело поступило в середине января.

По делу проходит бывший гендиректор ООО "Титановые инвестиции" в Армянске Андрей Акулов. Ему вменяют ч. 3 ст. 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и по неосторожности массовое заболевание людей) и ч. 2 ст. 251 (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок).

В августе 2018 года жители севера Крыма стали жаловаться, что на металлических поверхностях оседает липкий желтый налет, что на деревьях желтеет и опадает листва, что у людей начинает першить в горле и появляется сыпь. Оказалось, что в атмосферу попали испарения кислотонакопителя титанового завода, который обмелел тем летом из-за жары. Завод 8-9 сентября 2018 года погасил все восемь печей и остановил работу на полтора месяца. В Армянске и ближайших селах вводили режим ЧС до 23 сентября 2018 года.

"Крымский титан" - крупнейший в бывшем СССР и в Восточной Европе производитель диоксида титана. Это соединение используется для производства красок, пластмассы и бумаги. Завод также выпускает серную кислоту, минеральные удобрения (фосфогипс), сырье для строительства (сульфат железа), красители (красный пигмент) и т.п.

С начала 1970-х годов отходы производства завода сбрасываются в отстойник. Площадь технического водоема составляет 42 кв. км, объем - 30 млн кубометров воды.

После выбросов 2018 года филиал ООО "Титановые инвестиции" заявил, что потратит около 1 млрд рублей на модернизацию производства и повышение его экологической безопасности.

Крымский титан Титановые инвестиции Армянск Красноперекопский суд Крым Андрей Акулов

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